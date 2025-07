Funerária de Taguatinga (DF) confunde datas e não entrega caixão no dia do enterro

Uma família se reuniu no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga (DF), para o velório de uma senhora de 71 anos, que faleceu após 32 dias internada. No entanto, o caixão não chegou ao local porque a funerária responsável errou a data do enterro.



A funerária informou à família que acreditava que a cerimônia seria no dia seguinte. O erro gerou indignação e perplexidade entre os presentes. Uma das filhas desabafou sobre o sofrimento adicional causado pela falha. Após o incidente, a cerimônia foi remarcada.



