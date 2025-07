Futebol americano cresce no DF e atrai novos praticantes; saiba as regras

Em Brasília , o futebol americano está em crescimento. A equipe Brasília Wizards, formada inicialmente por estudantes da UnB (Universidade de Brasília), tem contribuído para a popularização do esporte.



Durante um evento de divulgação, jogadores explicaram as regras básicas, como a formação de 11 contra 11 e o objetivo de marcar touchdowns. A prática das jogadas de recepção e corrida, típicas do jogo, foi mostrada, reforçando o interesse crescente no esporte na capital federal.



