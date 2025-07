Galã do Piseiro relembra trajetória e celebra sucesso no Balanço Geral DF

O cantor brasiliense Daniel Duran, conhecido como Galã do Piseiro, foi o convidado do Balanço Geral DF deste sábado (19). No programa, ele falou sobre a origem de seu nome artístico e sua carreira. Iniciado durante a pandemia, em 2020, seu projeto já alcançou a marca de 302 shows anuais.



O artista, que é morador do Guará (DF) e começou cantando sertanejo, explicou sua adaptação ao piseiro, destacando sua preferência por esse estilo. "É um ritmo que tem mais a ver com o meu trabalho", afirmou. Nos shows, ele realiza adaptações musicais, criando versões únicas de canções populares.



