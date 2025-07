Game dos 100: competição estreia na RECORD com uma série de desafios e provas

Uma nova competição, chamada Game dos 100, estreou na tela da RECORD , convidando os telespectadores a participarem de desafios. O programa incentiva a interação do público ao propor provas que podem ser realizadas em casa. A estreia foi destacada como um momento importante para a emissora, buscando engajar os espectadores no formato competitivo apresentado. O jogo reúne anônimos e famosos em uma disputa por um prêmio de R$ 300 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!