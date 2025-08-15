Logo R7.com
Game dos 100: competidores enfrentam desafio de cerejas em reality show

Desafio consiste em comer cerejas falsas sem usar as mãos; prova gera interação entre competidores e provoca risadas

Balanço Geral DF|Do R7

Os competidores do Game dos 100 utilizam capacetes para participar de um desafio que consiste em comer quatro cerejas falsas sem usar as mãos. O jogo é simples e visa a segurança dos participantes do reality show. A prova gera interação entre os competidores e provoca risadas. No momento da gravação, o placar estava empatado em dois desafios vencidos por cada um deles.

