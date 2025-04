GDF abre mais de mil vagas para castração gratuita de cães e gatos

O Governo do Distrito Federal abriu 1.104 vagas para castração gratuita de cães e gatos. Na quarta-feira (30), as inscrições abrem às 9h para felinos e às 14h para gatas. Na quinta (1), será a vez dos cachorros, a partir das 9h, e das cadelas, às 14h. Cada tutor pode inscrever até dois animais por CPF, sendo necessário apresentar comprovação de residência no dia do procedimento, que ocorrerá entre 6 e 23 de maio.



