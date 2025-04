GDF inaugura City Tour Cívico gratuito para turistas e moradores de Brasília

O City Tour Cívico foi inaugurado no Palácio do Buriticomo parte das comemorações do aniversário de Brasília. O passeio gratuito, que começa neste sábado, levará turistas e moradores a pontos turísticos da capital, com partida da Torre de TV.



O governador Ibaneis participou da inauguração juntamente com autoridades e a imprensa, anunciando a intenção de manter o serviço gratuito de forma permanente. Três ônibus e quatro vans realizarão os passeios em três horários diários: 10h, 11h e 12h30. O serviço foi recebido com entusiasmo e promete mostrar a rica história, cultura e arquitetura de Brasília.



