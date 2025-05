GDF lança projeto de dignidade menstrual com distribuição gratuita de absorventes

O governo do Distrito Federal lançou um projeto para a distribuição gratuita de absorventes higiênicos. Inicialmente, 40 pontos receberão caixinhas onde as pessoas podem pegar ou doar absorventes.



O programa, que arrecadou 30 mil unidades, visa expandir para 100 locais. Mulheres em situação de vulnerabilidade podem acessar os produtos nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) mediante inscrição no Cadastro Único.



O projeto também conta com a participação de várias instituições, incluindo do Legislativo e Judiciário, promovendo uma cultura de solidariedade e suporte a todas as pessoas que menstruam. Segundo o governo, "muitas meninas perdem aulas por não ter um absorvente", destacando a importância da iniciativa.



