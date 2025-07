Golpe do empréstimo consignado faz 31 vítimas no DF e deixa prejuízo de R$ 9 milhões

A Polícia Civil prendeu oito pessoas em uma operação que investigava fraudes financeiras relacionadas ao golpe do empréstimo consignado. A investigação, que durou nove meses, identificou 31 vítimas e um prejuízo estimado em mais de R$ 9 milhões. Cinco das vítimas fazem parte do inquérito policial, com perdas de cerca de R$ 2,56 milhões.



Segundo o delegado Ricardo Viana, os criminosos usavam informações privilegiadas para convencer as vítimas a pegar novos empréstimos, simulando o pagamento de dívidas antigas. Além das prisões, foram cumpridos nove mandados de busca. A operação ainda busca outros envolvidos na organização criminosa.



