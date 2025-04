Governador do DF inaugura novo parque urbano no Setor O, em Ceilândia

O Parque Recreativo Urbano do Setor O foi inaugurado pelo governador Ibaneis Rocha em resposta a um pedido antigo dos moradores de Ceilândia (DF). A área, que ocupa 103 mil metros quadrados, passou por obras de requalificação, incluindo a instalação de quadras esportivas e o plantio de árvores e gramado.



O espaço agora é dividido em zonas de lazer, preservação ambiental e apoio administrativo, com um investimento total de quase R$ 5 milhões. Durante a inauguração, o governador destacou a importância de a comunidade cuidar do parque.



