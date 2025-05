Governadora em exercício destaca avanços da rede pública de saúde do DF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a importância da triagem neonatal ampliada, capaz de diagnosticar precocemente a AME, tratando uma criança sem sintomas aparentes. A partir de segunda-feira (19), a vacina contra a gripe estará disponível para todos, crucial na redução de internações, especialmente em crianças.



Ela também discutiu melhorias no atendimento à saúde com teleconsultas e o desafio de manter a segurança no uso de patinetes elétricos, enfatizando o papel essencial da educação e da fiscalização comunitária.



