Governadores do Centro-Oeste se reúnem para traçar novas ações na segurança pública

Governadores do Centro-Oeste se reuniram para criar ações que otimizem gastos e aumentem a segurança pública. O evento marcou o lançamento de um edital para a compra de 26 helicópteros, com apoio do Banco Regional de Brasília, com cada estado realizando aquisições conforme suas necessidades. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, destacou a importância da ampliação da frota aérea, enquanto o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enfatizou investimentos em tecnologia. Também foi anunciado o subsídio de 67 milhões de reais nas passagens do entorno do Distrito Federal, visando aliviar custos para usuários.



