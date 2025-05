Governo cria plano de ação de emergência para acidentes com produtos químicos

Foi publicado no Diário Oficial o plano de ação emergencial para acidentes com produtos perigosos. O documento estabelece ações para emergências ambientais, como contenção de acidentes, identificação e punição dos responsáveis. O governo do Distrito Federal agora tem um protocolo integrado para lidar com esses incidentes de forma coordenada.



