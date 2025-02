Governo derruba casas em operação de combate ao parcelamento irregular no DF

A operação do Governo do Distrito Federal para combater o parcelamento irregular na Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires, fez derrubadas nesta terça-feira (4). Equipes do DF Legal e outros órgãos estiveram no local para realizar os trabalhos em áreas consideradas públicas. Moradores, como Fábio, alegam não terem sido notificados da ação e relatam o impacto em suas vidas. O foco principal é a remoção de um prédio comercial construído irregularmente e outras casas na região. O DF Legal recomenda verificar o site dflegal.df.gov.br antes de adquirir terrenos no Distrito Federal.