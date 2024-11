Governo do DF adia prazo de entrega do viaduto do Riacho Fundo

O GDF (Governo do Distrito Federal) adiou a entrega do viaduto do Riacho Fundo à população. A promessa era de que a obra fosse liberada nesta quarta-feira (27). Até o momento, não foi divulgado um novo prazo.



A construção deve aliviar o trânsito para cerca de 100 mil motoristas que trafegam todos os dias pela região. A obra terá duas pistas subterrâneas para atender aos dois sentidos da via: um para quem se desloca em direção a Samambaia e outro para quem segue em direção ao Plano Piloto.