Governo do DF inaugura unidade da Casa da Mulher Brasileira no Sol Nascente

A governadora em exercício, Celina Leão, participou da inauguração de uma nova unidade da Casa da Mulher Brasileira no Sol Nascente (DF). Espaço é destinado a oferecer suporte e acolhimento a mulheres em situações de violência. Esta é uma das quatro unidades que serão inauguradas no Distrito Federal até o fim do mês, incluindo locais em São Sebastião, Recanto das Emas e Gama.



Os centros terão serviços que incluem escuta profissional, encaminhamento para qualificação profissional e suporte psicológico. A unidade no Sol Nascente funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com transporte público gratuito para as atendidas, facilitando o acesso de mulheres de diversas regiões do Distrito Federal. Além disso, a unidade de Ceilândia oferece também abrigo para mulheres em situação de emergência.



