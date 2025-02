Governo do DF pagará recompensas para capturar suspeitos de feminicídio

O governo do Distrito Federal começará a pagar recompensas por informações que levem à captura de dois homens acusados de feminicídio, com crimes ocorridos em 2016 e 2017. As recompensas de R$ 5 mil serão dadas por informações que ajudem a capturar Cristóvam Moreira de Araújo, acusado de assassinar Lúcia Maria Soares em Santa Maria, e Maurício de Jesus Santos, suspeito pela morte de sua companheira Elisângela. Detalhes podem ser enviados ao disque denúncia 197, pelo WhatsApp (61) 98626-1197 ou via e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br. Essas recompensas são válidas por cinco anos.