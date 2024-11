Governo zera imposto de importação sobre medicamentos para câncer de próstata

O governo federal zerou o imposto de importação sobre medicamentos usados no tratamento do câncer de próstata. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, as tarifas foram zeradas porque há pouca produção nacional dos remédios.



O anúncio foi feito durante a campanha Novembro Azul, que busca conscientizar a população masculina para a importância da prevenção ao câncer de próstata. Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o tipo da doença é o segundo mais comum entre homens no Brasil.