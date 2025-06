Greve de professores no DF completa 16 dias e afeta mais de 100 escolas

Nesta terça-feira (17), a greve dos professores no Distrito Federal completa 16 dias, com 102 das 713 escolas totalmente paralisadas. A principal reivindicação dos educadores é o reajuste salarial e a reestruturação da carreira. Entretanto, o governo permanece firme em não negociar enquanto a greve persiste.



Sheila Cardoso, mãe de uma aluna do Centro Educacional Taquara, da região de Planaltina, expressa sua preocupação: "Eu e as outras mães precisamos trabalhar. A gente não tem com quem deixar os filhos". Com a greve, não há previsão legal para a contratação de professores substitutos, conforme afirmações do diretor da escola.



Mesmo após a justiça autorizar cortes de ponto e multas ao sindicato, a greve continua. Uma nova assembleia está marcada para o dia 24 de junho, onde será discutida a continuidade da paralisação. A Secretaria de Educação do Distrito Federal afirma que está aberta ao diálogo para encontrar uma solução.



