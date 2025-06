Gripe aviária no Zoológico de Brasília: entenda os riscos e orientações à população

Um caso de gripe aviária foi confirmado no Zoológico de Brasília, após a morte de um irerê — ave silvestre que vivia livremente na região. O animal foi encontrado morto há sete dias, e o local permanecerá fechado ao público até o dia 12 de junho como medida preventiva.



De acordo com especialistas, o risco de transmissão do vírus para humanos é considerado baixo, sendo maior apenas para profissionais que mantêm contato direto com aves infectadas. Não há evidências de contaminação pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam bem cozidos. Os principais sintomas da gripe aviária em humanos incluem febre alta, tosse e dificuldades respiratórias.



A população deve ficar atenta e comunicar imediatamente aos órgãos competentes — pelos telefones 193 ou 192 — caso encontre aves mortas, para que elas sejam analisadas. O chamado "vazio sanitário" adotado pelo zoológico poderá ser prorrogado caso novos casos suspeitos sejam identificados.



