Grupo de pagode de Brasília se destaca no cenário musical nacional

O programa Balanço Geral recebeu uma banda de pagode de Brasília que vem se destacando no cenário musical nacional. Formada em 2021, o grupo Nossa Galera já angariou milhões de visualizações nas plataformas de streaming e tem se apresentado em diversos eventos na cidade.



Durante a entrevista, os integrantes mencionaram suas influências musicais, destacando o grupo Menos é Mais e Sorriso Maroto como inspirações do pagode romântico que tocam. A banda anunciou um show programado para o dia 28, onde vão dividir o palco com grandes nomes como Luan Santana e Pedro Sampaio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!