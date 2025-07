Grupo Só Pra Xamegar se apresenta em Planaltina (DF) com forró gratuito

Os integrantes do grupo Só Pra Xamegar foram recebidos no estúdio do programa Balanço Geral DF. O grupo anunciou um show em Planaltina, DF, durante uma festa gratuita. Os membros mencionaram a agenda cheia com apresentações frequentes na região e destacaram o forte apelo do forró em Brasília.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!