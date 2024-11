Helicóptero do Detran-DF transporta 74º coração para transplante

A aeronave do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o Sentinela 01, transportou na tarde dessa sexta-feira (8) o 74º coração para a realização de transplante no Distrito Federal. O órgão veio de Goiânia (GO) em aeronave da Força Aérea Brasileira até Brasília e seguiu para o Hospital do Coração do Brasil, no Setor Hospitalar Sul, na Asa Sul (DF)