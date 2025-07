Homem acusado de matar delegado aposentado no DF é condenado a 29 anos de prisão

Um homem foi condenado a 29 anos, nove meses e 15 dias de prisão pelo crime de latrocínio e furto qualificado. Em 6 de setembro de 2024, em Vicente Pires (DF), Caíque Ferreira Bastos matou o delegado aposentado Luiz Ricardo e Silva, com quem mantinha um relacionamento.



Após o assassinato, o criminoso furtou objetos da vítima, incluindo celulares, um veículo, dinheiro e cartões. Ele foi preso no dia seguinte, no Gama. O crime causou grande comoção nas forças de segurança do Distrito Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!