Homem atira contra viatura e morre em confronto com a PM no Sol Nascente

Na madrugada desta quinta-feira (30), um homem morreu em um confronto com a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) na Chácara 89, no Sol Nascente. A polícia respondeu a um chamado de violência doméstica e, ao questionar o dono da casa sobre itens ilícitos, ele fugiu, atirou nos policiais durante a perseguição e foi baleado. Um policial foi atingido de raspão e levado ao hospital. Na casa do suspeito, foram encontradas armas e um colete à prova de balas. O homem tinha uma ficha criminal extensa, incluindo homicídio e tráfico de drogas.