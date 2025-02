Homem bêbado atropela ex, ataca segurança com facadas e mordidas e é preso

Durante a madrugada de domingo (19), em Brazlândia, um motorista embriagado tentou matar sua ex-companheira ao atropelá-la. O caso foi registrado por câmeras de segurança. Após o ataque, um segurança de um supermercado local tentou intervir e acabou sendo agredido com facadas e mordidas pelo agressor. A mulher, com graves ferimentos nas pernas, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Ceilândia. O agressor, que já possuía histórico de violência doméstica, fugiu, mas foi detido pela PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), apresentando sinais de embriaguez. Ele responderá por tentativa de feminicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante.