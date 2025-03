Homem com facão é contido em Águas Claras após surto psicótico

Um homem enfrentou um surto psicótico em Águas Claras e preocupou por estar com um um facão. A esposa informou que ele estava sem a medicação prescrita. A Polícia Militar, com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu, conseguiu detê-lo pacificamente após negociações. Apesar da tensão, ninguém ficou ferido, e o homem foi encaminhado ao hospital. Segundo o Samu, incidentes similares já ocorreram anteriormente na região.



