Homem é atingido por bala perdida enquanto tomava banho em casa no DF

Um morador da QNM 22, em Ceilândia, no Distrito Federal, foi atingido por uma bala perdida enquanto tomava banho na noite do último domingo (25). Phillipe Guimarães, de 28 anos, ouviu um estrondo e sentiu dor nas costas antes de encontrar o projétil no chão e um furo no telhado.



A Polícia Militar foi acionada, mas apenas reforçará o patrulhamento na área. Phillipe, que vive com a mulher e três filhos pequenos, planeja registrar um boletim de ocorrência devido à insegurança.



"Na casa da gente é o lugar mais seguro que a gente tem, e acontecer isso na nossa própria casa deixa a gente bastante assustado", comentou o morador, que ainda está em choque com o incidente.



