Homem é baleado e morre após briga em distribuidora de bebidas no Pôr do Sol (DF)

Um homem morreu após ser baleado durante uma briga na região do Pôr do Sol, no Distrito Federal. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (3) em uma distribuidora de bebidas. A vítima foi atingida por vários disparos e levada ao hospital.



O autor do crime fugiu sem deixar pistas. A motivação da discussão ainda não está clara e o caso está sendo investigado pela 23ª Delegacia de Polícia. A morte da vítima gerou forte comoção nas redes sociais, e a polícia solicita informações da população pelo telefone 197.



