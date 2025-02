Homem é flagrado com drogas após ser preso por furto de carro em Samambaia

Um homem foi preso após furtar carro em academia na Samambaia. O crime ocorreu quando um aluno esqueceu a chave no porta-copos da esteira. Imagens de segurança mostram o suspeito pegando a chave e colocando-a na mochila. Outro envolvido pulou o muro do estacionamento para roubar o veículo. O primeiro homem estava em liberdade provisória por tráfico de drogas e foi encontrado com cocaína no momento da prisão. A polícia ainda busca o segundo suspeito.



