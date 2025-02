Homem é flagrado tentando vender arma caseira no Sol Nascente

Um homem de 24 anos foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu no Setor Habitacional Sol Nascente, e no momento da prisão, ele estaria tentando vender uma arma de fabricação caseira. De acordo com a Polícia Militar, eles receberam a informação de que o suspeito estava negociando a arma em uma quadra próxima, e quando chegaram ao local, montaram o cerco. Durante a revista, os policiais encontraram a arma no baú da moto do homem. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi confirmado de que já tinha passagens no estado de Goiás, pelo crime de furto.