Homem é flagrado usando vaga de idoso de forma indevida em Brasília

Um flagrante foi registrado por um telespectador no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília . Dois motoristas jovens foram vistos utilizando uma credencial de idoso para estacionar seus carros de luxo em vagas exclusivas para idosos. O motorista de um dos veículos transferiu a credencial de um carro para outro.



O Detran foi acionado e, ao chegar no local, confirmou que o uso indevido da credencial é uma infração gravíssima, resultando em multa e pontos na carteira. A fiscalização está em andamento para verificar a situação dos veículos envolvidos e adotar as medidas necessárias.



