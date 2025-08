Homem é investigado por abuso e estupro contra mulheres e adolescente no DF

Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por suspeita de abuso e estupro contra pelo menos cinco pessoas. Entre as vítimas estão quatro mulheres e uma adolescente de 17 anos. Os crimes teriam ocorrido em 2022 e neste ano em Sobradinho 1 e Planaltina.



Segundo as vítimas, o acusado as ameaçava dizendo que uma entidade espiritual ordenava que elas se deitassem com ele. Ele também ameaçou realizar rituais contra a família das vítimas caso elas contassem sobre os abusos.



As denúncias foram feitas à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. O acusado ainda não foi preso. A Federação de Umbanda e Candomblé do Distrito Federal repudiou os atos e a investigação continua em andamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!