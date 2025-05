Homem é preso após invadir escola e ameaçar professor com faca no Entorno do DF Ele alegou que estava ali para acertar contas devido a supostas ofensas à sua filha e foi imobilizado com arma de choque

Balanço Geral DF|Do R7 12/05/2025 - 14h05 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share