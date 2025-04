Homem é preso após matar mulher com cinco tiros em Ceilândia (DF)

Um homem foi preso em Ceilândia (DF) suspeito de atirar em uma mulher, resultado na morte dela. O crime aconteceu quando a vítima parou seu veículo para lavar e retornou ao local. Testemunhas relataram que o suspeito chegou de bicicleta e disparou cinco vezes, atingindo a vítima no abdômen e tórax.



Apesar do atendimento médico, ela não resistiu. A polícia investiga se há relação entre autor e vítima e um possível acerto de contas relacionado a drogas. O caso está sendo tratado como homicídio, mas a hipótese de feminicídio não está descartada.



