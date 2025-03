Homem é preso com mais de 5 mil comprimidos de ecstasy no Entorno do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um traficante em um shopping no Plano Piloto, resultando na maior apreensão de ecstasy do ano. Na casa do suspeito, em Valparaíso de Goiás, foram encontrados mais de 5 mil comprimidos de ecstasy, cristais de MDMA, lança-perfume, haxixe, LSD, skunk, uma balança de precisão e um revólver com munição. O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e permanecerá à disposição da justiça. A operação visa reduzir o tráfico e o uso de drogas na região.



