Homem é preso na BR-060 com 200 kg de maconha em carro furtado

Um homem de 42 anos foi preso na BR-060 com mais de 200 kg de maconha. Durante patrulhamento próximo a Anápolis, em Goiás, policiais rodoviários federais notaram seu nervosismo e o abordaram. Ao abrir o porta-malas do carro, pacotes de droga caíram no chão.



O suspeito confessou que transportava a droga para pagar uma dívida com traficantes. Ele pegou o carro em Rio Verde e tinha Brasília como destino. O veículo tinha placas clonadas e era roubado desde 3 de maio deste ano. O homem enfrentará acusações de tráfico de drogas e receptação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!