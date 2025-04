Homem é preso por ameaçar e bater em adolescentes em Taguatinga (DF)

Um homem com sinais de embriaguez se desentendeu com um grupo de adolescentes na quadra poliesportiva, onde estavam brincando em condomínio de Taguatinga (DF). Após agredir um adolescente, amigos da vítima reagiram, e um deles atingiu o agressor com um skate.



A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. Na delegacia, ele teve uma fiança de R$ 5 mil fixada, que não foi paga. O homem foi liberado apenas após uma audiência de custódia e agora enfrentará acusações de injúria, ameaça e vias de fato.



