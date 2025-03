Homem é preso por tráfico de drogas e falsificação de receitas em Ceilândia

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 36 anos por falsificação de receitas médicas e tráfico de drogas. O suspeito anunciava nas redes sociais, atraindo um público de alto poder aquisitivo. Durante a operação em Ceilândia, foram apreendidos blocos de receitas médicas, comprimidos de êxtase, maconha e um carimbo médico.



Ele já havia sido preso em 2021 pelo mesmo crime. Com a reincidência, enfrenta agora uma possível pena de 8 a 20 anos e passará por audiência de custódia no departamento de polícia especializada. O delegado Rogério Henrique coordenou a ação e busca identificar cúmplices na rede de saúde pública.



