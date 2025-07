Homem é preso por tráfico de drogas em Planaltina (DF) usando brechó como fachada

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Planaltina (DF). Ele utilizava um brechó como fachada para as atividades ilícitas. A prisão ocorreu no Setor Buritis, onde foram apreendidas porções de crack, cocaína, medicamentos controlados, dinheiro e materiais para embalagem das drogas. A polícia também confiscou o celular do suspeito, que já era conhecido das autoridades, acumulando 13 passagens criminais e cumprindo pena domiciliar por tráfico.



