Homem é preso suspeito de assaltar mansões e dar prejuízo de R$ 700 mil

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem suspeito de assaltar mansões em Goiânia e no Distrito Federal. A captura ocorreu no Novo Gama, após ele invadir uma casa no Park Way e levar objetos e dinheiro, totalizando cerca de R$ 122 mil. Jusceildo Santos da Silva Brito, de 32 anos, tem histórico criminal desde 2021 e acumulou um prejuízo total estimado em R$700 mil. No ano passado, foi preso por furtar um condomínio de luxo em Goiânia.



