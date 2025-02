Homem é preso suspeito de participar de furto a banco em Brazlândia

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de invasão a uma agência bancária em Brazlândia. Ele teria aproveitado o saidão do dia 6 de fevereiro para cometer o crime e retornou à penitenciária no dia 10, quando foi identificado. Cerca de R$ 70 mil foram furtados e os envolvidos ostentaram o dinheiro em um restaurante na mesma noite. Eles invadiram novamente a agência no dia seguinte. A polícia investiga a relação dos quatro envolvidos, sendo dois irmãos, um cunhado e um amigo da família, suspeitos de outros furtos na mesma agência.