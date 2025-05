Homem é procurado por fraudar pagamentos em restaurantes comunitários do DF

Um homem está sendo procurado pela polícia por usar uma identidade falsa para abrir contas em bancos digitais e desviar valores destinados a restaurantes comunitários em Ceilândia e na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. Ele alterava o QR code dos estabelecimentos para redirecionar os pagamentos.



O esquema foi descoberto quando um cliente notou que o nome do recebedor não era o do restaurante e alertou a polícia. Durante as investigações, um endereço em Samambaia foi identificado, mas o suspeito já havia se mudado. O novo residente, que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e violência doméstica, foi preso em flagrante com drogas no local.



A Polícia Civil solicita que o público forneça informações sobre o paradeiro do suspeito através do número 197 e destaca que cada denúncia será investigada. O delegado responsável pelo caso enfatizou a importância de capturar o suspeito para interromper suas atividades criminosas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!