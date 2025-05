Homem é procurado suspeito de matar companheira e sogra em Luziânia (GO)

Alex Brito, um homem de 41 anos, é suspeito de matar a sogra e sua companheira em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. As vítimas foram enforcadas, e sua enteada de 10 anos foi encontrada dopada e agredida, após ele confessar o crime a uma parente.



Brito, conhecido da polícia e foragido após retirar sua tornozeleira eletrônica, está sendo procurado pelo grupo de investigação de homicídios de Goiás. A Polícia Civil continua investigando o caso, enquanto a criança recebe cuidados médicos na UPA local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!