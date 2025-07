Homem é vítima de golpe do 'Boa Noite Cinderela' e tem carro roubado no Guará (DF)

Um pintor de 50 anos do Guará (DF) foi alvo do golpe "Boa Noite Cinderela". Ele convidou uma mulher conhecida para sua casa durante um encontro, mas acordou 24 horas depois sem seu carro e celular.



A vítima relatou que a mulher, com quem trocou mensagens, apareceu em imagens rondando sua residência antes do crime, acompanhada de um comparsa.



A Polícia Civil investiga o caso como furto, mas a suspeita permanece solta, e o veículo não foi recuperado. O homem está impossibilitado de trabalhar, já que suas ferramentas estavam no carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!