Homem é vítima de tentativa de homicídio em restaurante comunitário no Gama

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio no restaurante comunitário do Gama. Ele foi atingido por dois golpes de faca, um no tórax e outro na mão direita, durante o horário do almoço. A vítima recebeu atendimento dos bombeiros e foi encaminhada ao hospital. O suspeito fugiu e a Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!