Homem fala do momento em que teve carro roubado por homem armado em Ceilândia

Um ladrão roubou um carro na região do P Sul, em Ceilândia (DF), nesta segunda-feira (11). O homem estava fugindo em outro veículo, fruto de outro assalto, quando perdeu o controle e invadiu uma área de mata. Funcionários de uma loja em frente ao local tentaram ajudar, sem saber que se tratavam de assaltantes.



O homem saiu do veículo armado, correu em direção a loja e agrediu um funcionário que já havia se rendido, quebrando o braço dele. Depois disso, o ladrão roubou o carro da empresa que estava estacionado e fugiu. Horas após o crime, a Polícia Militar do Distrito Federal localizou o veículo na Estrutural, mas o homem que dirigia o automóvel fugiu. Em entrevista, o dono da loja falou sobre o momento de terror e contou que o assaltante engatilhou a arma para atirar antes dele entregar as chaves.