Homem foge após atropelar idosa com bicicleta em comércio do Paranoá (DF)

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma idosa foi atropelada por uma bicicleta em calçada no Paranoá (DF). Ela foi ajudada por um homem, que acabou sendo agredido pelo ciclista antes de fugir do local. O caso chama a atenção para os riscos da circulação de bicicletas em áreas destinadas aos pedestres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!