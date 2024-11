Homem morre após sofrer descarga elétrica em poste de Ceilândia

Um homem morreu em Ceilândia na manhã desta sexta-feira (15) após sofrer uma descarga elétrica. O caso aconteceu na QNO 13, no Setor O. Segundo relatos de testemunhas, a vítima, que vivia em situação de rua, mexia nos fios de um poste quando foi eletrocutado. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e socorreu o homem, mas ele não resistiu, e o óbito foi constatado no local.