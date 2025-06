Homem que se passava por designer e aplicava golpes em gráficas é preso no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem acusado de realizar estelionatos contra gráficas. A operação foi conduzida pela 15ª Delegacia em Ceilândia. O suspeito usava o nome Anthony Designer e comprovantes falsos de pagamentos via Pix para enganar as vítimas. Ele fazia pedidos à distância e retirava produtos antes da confirmação do pagamento. O prejuízo total ultrapassa R$ 30 mil. O homem foi detido no Gama e está à disposição da justiça.



